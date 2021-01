Coronavirus in Toscana: 15 morti, oggi 10 gennaio. E 472 nuovi contagi (quasi 125mila in totale) (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono 15 i morti per Coronavirus in Toscana, oggi 10 gennaio. Si tratta di 8 donne e 7 uomini con età media di 84 anni. Mentre 479 sono i nuovi contagi, con età media di 49 anni (il 10% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 111.995 (89,6% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.965.493, 9.469 in più rispetto a ieri, di cui il 5% positivo Leggi su firenzepost (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono 15 iperin10. Si tratta di 8 donne e 7 uomini con età media di 84 anni. Mentre 479 sono i, con età media di 49 anni (il 10% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 111.995 (89,6% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.965.493, 9.469 in più rispetto a ieri, di cui il 5% positivo

