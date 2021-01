Coronavirus: in Lombardia 3.267 nuovi positivi e 59 morti (Di domenica 10 gennaio 2021) Milano, 10 gen. (Adnkronos) - Sono 3.267 i nuovi casi positivi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, di cui 118 'debolmente positivi'. Secondo i dati della Regione Lombardia, i tamponi effettuati sono stati 25.011, con un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti che sale al 13%. I morti sono 59 in più di ieri, per un totale regionale dall'inizio della pandemia di 25.787. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Milano, 10 gen. (Adnkronos) - Sono 3.267 icasidiregistrati nelle ultime 24 ore in, di cui 118 'debolmente'. Secondo i dati della Regione, i tamponi effettuati sono stati 25.011, con un rapporto frae tamponi eseguiti che sale al 13%. Isono 59 in più di ieri, per un totale regionale dall'inizio della pandemia di 25.787.

