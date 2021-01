Coronavirus: in Lombardia 3.267 nuovi positivi e 59 morti (Di domenica 10 gennaio 2021) Milano, 10 gen. (Adnkronos) – Sono 3.267 i nuovi casi positivi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, di cui 118 ‘debolmente positivi’. Secondo i dati della Regione Lombardia, i tamponi effettuati sono stati 25.011, con un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti che sale al 13%. I morti sono 59 in più di ieri, per un totale regionale dall’inizio della pandemia di 25.787. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) Milano, 10 gen. (Adnkronos) – Sono 3.267 icasidiregistrati nelle ultime 24 ore in, di cui 118 ‘debolmente’. Secondo i dati della Regione, i tamponi effettuati sono stati 25.011, con un rapporto frae tamponi eseguiti che sale al 13%. Isono 59 in più di ieri, per un totale regionale dall’inizio della pandemia di 25.787. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

