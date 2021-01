Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 gennaio: meno guariti (Di domenica 10 gennaio 2021) I dati di oggi del Coronavirus Diminuiscono i contagi da Coronavirus di pari passo ai tamponi. Però, aumenta il tasso di positività: 13,3% (+1,7% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 18.627 positivi su 139.758 test effettuati. Rispettivamente, -1.351 infetti e -32.361 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 9 gennaio. Inoltre aumentano le terapie intensive, +22. Sale anche il numero dei ricoveri, +167 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, diminuisce il numero dei guariti, 11.174 (-5.866 rispetto ai dati del 9 gennaio). In 24h sono morte 361 persone a causa del Covid-19 in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 gennaio Nel complesso i casi di contagi va ... Leggi su 361magazine (Di domenica 10 gennaio 2021) I dati di oggi delDiminuiscono i contagi dadi pari passo ai tamponi. Però, aumenta il tasso di positività: 13,3% (+1,7% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 18.627 positivi su 139.758 test effettuati. Rispettivamente, -1.351 infetti e -32.361 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 9. Inoltre aumentano le terapie intensive, +22. Sale anche il numero dei ricoveri, +167 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, diminuisce il numero dei, 11.174 (-5.866 rispetto ai dati del 9). In 24h sono morte 361 persone a causa del Covid-19 in. Leggi anchein, ildel 9Nel complesso i casi di contagi va ...

you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 512.824 Variazione rispetto alle 17 di ieri:… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 10 gennaio: 18.627 nuovi casi e 361 morti - sole24ore : Coronavirus oggi: in Italia vaccinate 583mila persone - infoitinterno : Coronavirus, 10 gennaio. Sicilia 1733 nuovi positivi e 33 morti. Italia 18.627 - GianniCestra69 : RT @Adri19510: Coronavirus, infermiera fa il vaccino e finisce in neurologia per 'paralisi facciale'. L'Asl: 'Sta bene' -