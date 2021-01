(Di domenica 10 gennaio 2021) Inladei 40.000per Covid-19. Secondo i dati diffusi dal Robert Koch Institute, nelle ultime 24 ore sono morte altre 465 persone, per un totale di 40.343 decessi dall'...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Germania superata la soglia dei 40.000 morti #covid - repubblica : Coronavirus nel mondo: Germania verso 2 milioni di contagi, quasi 17mila nuovi casi [aggiornamento delle 07:27] - petergomezblog : Coronavirus, nel Regno Unito dilaga la “variante inglese”: oltre 60mila contagi e più di mille morti. - raspa90 : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: Germania verso 2 milioni di contagi, quasi 17mila nuovi casi [aggiornamento delle 11:19] https://t.c… - repubblica : Coronavirus nel mondo: Germania verso 2 milioni di contagi, quasi 17mila nuovi casi [aggiornamento delle 11:19] -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Germania

Il numero di casi confermati di coronavirus in Germania cresce di 16.946 raggiungendo un totale di 1.908.527, stando agli ultimi dati doiffusi oggi dal Robert Koch Institute. Lo riferisce il Guardian.In Germania superata la soglia dei 40.000 morti per Covid-19. Secondo i dati diffusi dal Robert Koch Institute, nelle ultime 24 ore sono morte altre 465 persone, per un totale di 40.343 decessi dall'i ...