Coronavirus | il ricercatore dell’Oms sul piano pandemico | «Ranieri Guerra mi chiedeva di falsificarlo»

Francesco Zambon, il ricercatore dell'Organizzazione mondiale della Sanità tra gli autori del rapporto critico sulla risposta italiana alla pandemia di Coronavirus pubblicato il 13 maggio ma scomparso 24 ore dopo, torna a parlare. Non si trattava di buona fede, mi chiedeva di coprire o di falsificare qualcosa, dice a Non è l'arena su La7 riferendosi al direttore vicario dell'Oms Ranieri Guerra. «Quando ricevetti la mail con tono intimidatorio pensai che Guerra fosse in buona fede, e chiesi una verifica su tutti i piani pandemici dal 2006. Poi mi accorsi che non si trattava di buona fede ma di un copia e incolla», dice Zambon. Il funzionario ha denunciato che il piano pandemico del nostro paese del 2016 era in realtà un copia ...

