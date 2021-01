Coronavirus, il bollettino di oggi 10 gennaio: 18.627 nuovi positivi e 361 morti (Di domenica 10 gennaio 2021) Fatti 139.758 tamponi. I casi registrati ieri erano stati 19.978 con 483 morti. Il tasso di positività sale al 13,3 per cento (Articolo in aggiornamento) Leggi su repubblica (Di domenica 10 gennaio 2021) Fatti 139.758 tamponi. I casi registrati ieri erano stati 19.978 con 483. Il tasso dità sale al 13,3 per cento (Articolo in aggiornamento)

lucarango88 : ??Bollettino #Lombardia #Covid_19 #10gennaio Casi +3.267 (500.758 +0,66%) Deceduti +59 (25.787 +0,23%) Guariti +847… - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino del 10 gennaio: tutti i dati aggiornati - - CiaoKarol : Coronavirus in Italia, dati di oggi, domenica 10 gennaio: ancora 361 morti e altri 18.627 casi positivi: Coronaviru… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino 10 gennaio: 18.627 casi su 139.758 tamponi, 361 morti - Virus1979C : Coronavirus, il bollettino: nelle ultime 24 ore 18.627 nuovi casi e 361 morti. L’indice di positività sale al 13%.… -