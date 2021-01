Coronavirus, i dati: 18.627 nuovi contagi con 139mila test. 361 i decessi. Oltre 3mila casi in Lombardia (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono 18.627 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese. 139.758 i tamponi eseguiti, in calo rispetto ai 170mila di ieri. Il tasso di positività torna quindi a salire, passando dall’11,6 al 13,3%. Ancora alti i morti: nel giro di un giorno sono deceduti a causa del Covid-19 altri 361 cittadini. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, al netto degli ingressi e delle uscite si registrano +22 posti letto occupati in terapia intensiva e +167 ricoveri in area medica. Tra le Regioni è la Lombardia a segnare il maggior incremento di contagi giornalieri (+3.267), scavalcando il Veneto (+2.167). (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono 18.627 idiaccertati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese. 139.758 i tamponi eseguiti, in calo rispetto ai 170mila di ieri. Il tasso di positività torna quindi a salire, passando dall’11,6 al 13,3%. Ancora alti i morti: nel giro di un giorno sono deceduti a causa del Covid-19 altri 361 cittadini. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, al netto degli ingressi e delle uscite si registrano +22 posti letto occupati in terapia intensiva e +167 ricoveri in area medica. Tra le Regioni è laa segnare il maggior incremento digiornalieri (+3.267), scavalcando il Veneto (+2.167). (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

