Coronavirus, Crisanti: «Cinquecento morti al giorno? Una strage che poteva essere evitata. Ora il lockdown duro» (Di domenica 10 gennaio 2021) Lo dice dalla fine della primavera: «Le misure non bastano». Andrea Crisanti, virologo e ordinario di Microbiologia a Padova dopo anni all'Imperial College di Londra, lo ripete anche stavolta. Serve un lockdown «duro e veloce», tanto più ora che c'è una campagna vaccinale in corso e la minaccia di numerosi varianti del Coronavirus in circolazione. E non basta nemmeno la revisione dei criteri per la zona rossa, che la fanno scattare quando in una Regione ci sono 250 nuovi casi su 100 mila abitanti: «Prima era un'arlecchinata, ma abbasserei ancora la soglia a 50-80», ha detto a La Stampa. Intanto nel nostro Paese le morti continuano a essere moltissime – una media di 500 al giorno. Per Crisanti si tratta di «una strage inutile» che ...

