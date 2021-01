Coronavirus, confermato il coprifuoco alle 22, arriva la 'zona bianca' | Da lunedì 30mila saturimetri gratis ai cittadini (Di domenica 10 gennaio 2021) E' stato confermato il coprifuoco alle 22 e si inizia ad inserire la 'zona bianca'. E' quanto stabilito durante la riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione in vista di due nuovi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 gennaio 2021) E' statoil22 e si inizia ad inserire la ''. E' quanto stabilito durante la riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione in vista di due nuovi ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus confermato Coronavirus oggi. Richeldi, da domani 30mila saturimetri gratis ai cittadini. Arcuri: 6 milioni di ... Il Sole 24 ORE Covid, Sudafrica: la nuova variante è più contagiosa e gli ospedali sono al collasso. 1,2 milioni di casi nel Paese

Il continente ha superato la soglia dei 3 milioni di casi confermati di Covid-19 e delle 72mila vittime. Lo riportano i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie e la ...

C’è un’altra variante del Covid: passeggeri con virus mutato dal Brasile al Giappone

Coronavirus, scoperta in Giappone un’altra variante: 4 viaggiatori dal Brasile hanno un nuovo virus mutato. Una nuova variante del coronavirus è stata rilevata in quattro viagg ...

