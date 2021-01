Coronavirus, c'è chi vuole un lockdown e la 'vaccinazione di massa' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si tratta di Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia a Padova dopo anni all'Imperial College di Londra che, come riporta Today, ha affermato: 'Serve un lockdown vero, duro, veloce e ... Leggi su trentotoday (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si tratta di Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia a Padova dopo anni all'Imperial College di Londra che, come riporta Today, ha affermato: 'Serve unvero, duro, veloce e ...

emmevilla : @odisseo88 Ciao, guarda qui, p. 21. Ovviamente non si tratta di chi abbia avuto #COVID19, ma di chi sia risultato p… - vicini_massimo : Covid: 'Chi non vorrà fare il vaccino dovrà pagarsi le cure', proposta a San Marino - Rai News - RSInews : Chiusura scuole 'ultima ratio' Coronavirus: uno studio del Poli di Zurigo indica che questa misura ha un impatto su… - RogerHalsted : #Totalitarismo digitale. #Pechino, obbligatoria l'app 'sanitaria' per poter poter usufruire di servizi di traporto… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus chi Coronavirus oggi. Confermato coprifuoco alle 22. Richeldi, da domani 30mila saturimetri gratis Il Sole 24 ORE Vaccino e Olocausto, Ferrara chiede scusa per l’accostamento. Ma invita a non discriminare chi non si vaccinerà

“Preciso che il post che ho pubblicato questa mattina era a titolo personale, non riguardava nè la “Lista per Frosinone” ...

Coronavirus: a Palermo Orlando vuole la zona rossa

Leoluca Orlando non ha dubbi: a Palermo serve la zona rossa per contrastare il dilagare del virus. Ma il sindaco di Palermo chiede zone rosse anche per Catania, Palermo e Siracusa. Messina lo è già. “ ...

“Preciso che il post che ho pubblicato questa mattina era a titolo personale, non riguardava nè la “Lista per Frosinone” ...Leoluca Orlando non ha dubbi: a Palermo serve la zona rossa per contrastare il dilagare del virus. Ma il sindaco di Palermo chiede zone rosse anche per Catania, Palermo e Siracusa. Messina lo è già. “ ...