Coronavirus: capidelegazione alle 17 su emergenza Covid (2) (Di domenica 10 gennaio 2021) (Adnkronos) - Alla riunione con il premier Conte partecipano oltre ai capidelegazione della forze di maggioranza anche il ministro Francesco Boccia e il sottosegretario Riccardo Fraccaro. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) (Adnkronos) - Alla riunione con il premier Conte partecipano oltre aidella forze di maggioranza anche il ministro Francesco Boccia e il sottosegretario Riccardo Fraccaro.

TV7Benevento : Coronavirus: capidelegazione alle 17 su emergenza Covid (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: capidelegazione alle 17 su emergenza Covid... - zazoomblog : Coronavirus: possibile vertice Conte-capidelegazione in serata - #Coronavirus: #possibile #vertice - TV7Benevento : **Coronavirus: possibile vertice Conte-capidelegazione in serata**... - VivMilano : RT @RaiNews: #Covid, Conte incontra capidelegazione. Dal 7 gennaio al 15 consentito lo spostamento tra le regioni solo per ragioni di neces… -