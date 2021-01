Coronavirus, aumento dei contagi e tasso di positività al 19,8%. Orlando tuona: “Governo dichiari la Sicilia zona rossa” (Di domenica 10 gennaio 2021) "Siamo di fronte al dilagare dell'epidemia, spinto anche da comportamenti irresponsabili di tanti. Oggi si è registrato un ulteriore aumento dei contagi e, fatto ancor più preoccupante, un indice di positività che sfiora il 20%, con gli ospedali e i Pronto soccorso prossimi alla saturazione. Prima che sia troppo tardi, prima che si contino in Sicilia migliaia di morti, torno a chiedere al Governo nazionale di dichiarare la nostra regione zona rossa, individuando le necessarie misure per sostenere economicamente chi sarà inevitabilmente danneggiato". E' questo l'appello dal Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, in virtù del forte aumento dei contagi riscontrato negli ultimi giorni in Sicilia che ha ... Leggi su mediagol (Di domenica 10 gennaio 2021) "Siamo di fronte al dilagare dell'epidemia, spinto anche da comportamenti irresponsabili di tanti. Oggi si è registrato un ulterioredeie, fatto ancor più preoccupante, un indice diche sfiora il 20%, con gli ospedali e i Pronto soccorso prossimi alla saturazione. Prima che sia troppo tardi, prima che si contino inmigliaia di morti, torno a chiedere alnazionale di dichiarare la nostra regione, individuando le necessarie misure per sostenere economicamente chi sarà inevitabilmente danneggiato". E' questo l'appello dal Sindaco di Palermo Leoluca, in virtù del fortedeiriscontrato negli ultimi giorni inche ha ...

