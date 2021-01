Coronavirus, arriva la zona bianca in Italia: cosa cambia (Di domenica 10 gennaio 2021) Sta per arrivare la zona bianca in Italia: cosa cambia e quali norme anti-Coronavirus dovranno essere adottate L’Italia è stata fortemente colpito dall’ondata di Coronavirus. Il temibile morbo ha causato migliaia di morti, destabilizzando anche l’economia del paese. Le regioni del Nord quelle più colpite, ma anche il Sud non ha sorriso. Dopo la ‘tregua L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 10 gennaio 2021) Sta perre laine quali norme anti-dovranno essere adottate L’è stata fortemente colpito dall’ondata di. Il temibile morbo ha causato migliaia di morti, destabilizzando anche l’economia del paese. Le regioni del Nord quelle più colpite, ma anche il Sud non ha sorriso. Dopo la ‘tregua L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

lillydessi : Coronavirus, confermato il coprifuoco alle 22, arriva la 'zona bianca' | Da lunedì 30mila saturimetri gratis ai cit… - advgiornalista : Arrivano un Decreto Legge e un nuovo DPCM per fronteggiare la Pandemia da Coronavirus in Italia. Arriva la zona bia… - amamory : RT @intoscana: Arriva da Siena la nuova speranza di cura e prevenzione contro il Covid-19. La Fondazione Toscana Life Sciences infatti ha i… - TV7Benevento : CORONAVIRUS: ARRIVA STRETTA MOVIDA, DIVIETO ASPORTO PER BAR DOPO LE 18... - ChalaHakan : RT @intoscana: Arriva da Siena la nuova speranza di cura e prevenzione contro il Covid-19. La Fondazione Toscana Life Sciences infatti ha i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arriva Covid: confermato coprifuoco alle 22, arriva zona bianca - Cronaca Agenzia ANSA Nuovo dpcm, spostamenti e zona bianca: misure in arrivo

Regole e restrizioni in arrivo con il nuovo dpcm. Misure per spostamenti tra regioni, zona arancione, zona bianca, bar. Il provvedimento è atteso per il 16 gennaio con la stretta per contrastare e con ...

Coronavirus, 18.627 casi e 361 vittime. Arcuri: “6 milioni di vaccinati entro marzo”

Il rapporto fra tamponi e nuovi casi arriva al 13,3%. La Campania esaurisce i vaccini, Arcuri annuncia nuove dosi contro il coronavirus ...

Regole e restrizioni in arrivo con il nuovo dpcm. Misure per spostamenti tra regioni, zona arancione, zona bianca, bar. Il provvedimento è atteso per il 16 gennaio con la stretta per contrastare e con ...Il rapporto fra tamponi e nuovi casi arriva al 13,3%. La Campania esaurisce i vaccini, Arcuri annuncia nuove dosi contro il coronavirus ...