Coronavirus a Nettuno, 4 nuovi casi: ecco la situazione aggiornata al 10 gennaio (Di domenica 10 gennaio 2021) Coronavirus a Nettuno, sono quattro i nuovi casi registrati dalla Asl Roma 6 e sono stati tutti posti in isolamento domiciliare. Undici invece i cittadini guariti, tra questi anche due che erano ricoverati in strutture ospedaliere. Migliora, inoltre, un cittadino che è stato dimesso dall’ospedale ed ora seguito in regime di isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi scendono, in questo modo, a 440 di cui 9 ospedalizzati. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 1.746 positivi. Roma città scende a quota 600: i dati di oggi 10 gennaio su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 gennaio 2021), sono quattro iregistrati dalla Asl Roma 6 e sono stati tutti posti in isolamento domiciliare. Undici invece i cittadini guariti, tra questi anche due che erano ricoverati in strutture ospedaliere. Migliora, inoltre, un cittadino che è stato dimesso dall’ospedale ed ora seguito in regime di isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi scendono, in questo modo, a 440 di cui 9 ospedalizzati. Leggi anche:nel Lazio, 1.746 positivi. Roma città scende a quota 600: i dati di oggi 10su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Coronavirus Nettuno, 9 nuovi casi. Ecco la situazione aggiornata al 9 gennaio - ilClandestinoTW : A Nettuno oltre 4000 cittadini positivi al coronavirus, 16 nuovi casi solo ieri - 79_Alessio : RT @romatoday: Coronavirus: focolaio in una Rsa della provincia, in corso l'indagine epidemiologica - romatoday : Coronavirus: focolaio in una Rsa della provincia, in corso l'indagine epidemiologica - Aprilia_News : #CORONAVIRUS: FOCOLAIO IN UNA RSA DI NETTUNO, 14 POSITIVI -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nettuno Coronavirus: boom di guarigioni ad Anzio, ma nuovo focolaio nella Rsa Villa Gaia di Nettuno - Cronaca Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno Contagi in crescita a Nettuno, l’Unità di crisi e la Asl monitorano la situazione

Prosegue il lavoro dell'Unità di Crisi del Comune di Nettuno istituita in relazione all'Emergenza Coronavirus. Nell'ultimo incontro è stata analizzata la ...

Coronavirus Nettuno, 9 nuovi casi. Ecco la situazione aggiornata al 9 gennaio

Sono 9 i nuovi casi di Coronavirus, tutti posti in isolamento domiciliare, che sono stati registrati a Nettuno. Sono, invece, 6 le persone guarite: tra queste, anche due pazienti che erano ricoverati ...

Prosegue il lavoro dell'Unità di Crisi del Comune di Nettuno istituita in relazione all'Emergenza Coronavirus. Nell'ultimo incontro è stata analizzata la ...Sono 9 i nuovi casi di Coronavirus, tutti posti in isolamento domiciliare, che sono stati registrati a Nettuno. Sono, invece, 6 le persone guarite: tra queste, anche due pazienti che erano ricoverati ...