Coronavirus, 18.627 nuovi casi e 361 decessi nelle ultime 24 ore (Di domenica 10 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 18.627 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime ore, a fronte di 139.758 tamponi effettuati, su un totale di 27.891.393 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità. nelle ultime 24 ore sono stati 361 i decessi per un totale di 78.755 vittime. Con quelli di oggi diventano 2.276.491 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 579.932 di cui 553.890 in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 23.427 di cui 2.615 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 1.617.804 con un incremento di 11.174 nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 18.627 idiin Italiaore, a fronte di 139.758 tamponi effettuati, su un totale di 27.891.393 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità.24 ore sono stati 361 iper un totale di 78.755 vittime. Con quelli di oggi diventano 2.276.491 itotali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 579.932 di cui 553.890 in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 23.427 di cui 2.615 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 1.617.804 con un incremento di 11.17424 ore.La regione con il maggior numero di ...

