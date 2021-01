Corona virus: Italia, 579932 attualmente positivi a test (+7090 in un giorno) con 78755 decessi (361) e 1617804 guariti (11174). Totale di 2276941 casi (18627) Dati della protezione civile: effettuati 139758 tamponi (Di domenica 10 gennaio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 579932 attualmente positivi a test (+7090 in un giorno) con 78755 decessi (361) e 1617804 guariti (11174). Totale di 2276941 casi (18627) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 139758 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 10 gennaio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(361) e).di) proviene da Noi Notizie..

