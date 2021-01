Coppa Europa, Roberta Midali sfiora la top ten nello slalom di Vaujany (Di domenica 10 gennaio 2021) La scalata di Roberta Midali ai vertici dello sci nazionale passa dalla Coppa Europa. La 26enne di Branzi ha infatti iniziato il weekend transalpino nel migliore dei modi sfiorando la top ten nel primo slalom speciale di Vaujany. In grado di risalire le graduatorie internazionali dopo i problemi fisici patiti nelle ultime stagioni, la portacolori dell’Esercito ha ritrovato le migliori sensazioni fra i pali stretti concluso la propria prova in undicesima piazza. In grado di recuperare quattro posizioni nella seconda manche, la sciatrice orobica ha tagliato il traguardo con 4”33 di ritardo dalla svedese Elsa Fermbaeck che si è imposta al termine di un acceso duello con la slovena Andreja Slokar. Buona prestazione anche per la giovane genovese Serena Viviani che, dopo ... Leggi su bergamonews (Di domenica 10 gennaio 2021) La scalata diai vertici dello sci nazionale passa dalla. La 26enne di Branzi ha infatti iniziato il weekend transalpino nel migliore dei modindo la top ten nel primospeciale di. In grado di risalire le graduatorie internazionali dopo i problemi fisici patiti nelle ultime stagioni, la portacolori dell’Esercito ha ritrovato le migliori sensazioni fra i pali stretti concluso la propria prova in undicesima piazza. In grado di recuperare quattro posizioni nella seconda manche, la sciatrice orobica ha tagliato il traguardo con 4”33 di ritardo dalla svedese Elsa Fermbaeck che si è imposta al termine di un acceso duello con la slovena Andreja Slokar. Buona prestazione anche per la giovane genovese Serena Viviani che, dopo ...

