Controlli anti-Covid | caffè al banco | chiuso bar di Dervio

(Di domenica 10 gennaio 2021)(Lecco), 10 gennaio 2021 " Espresso alanche se non si può. Per questo i carabinieri hannoun bar di. Durante ii carabinieri di Colico hanno trovato ...

Viminale : Controlli del #9gennaio sulle misure anti-#COVID19. Le #Forzedipolizia hanno verificato: ? 83.364 persone, 1.054 s… - Viminale : Controlli di #polizia del #2gennaio sulle misure anti #covid19. Verifiche su: ?63.090 persone, 1.070 sanzionate,… - infoitinterno : Controlli anti Covid, rissa in strada a Trastevere. Assembramenti al Pigneto e piazza Bologna - SimoPagliarini_ : RT @Viminale: Controlli del #9gennaio sulle misure anti-#COVID19. Le #Forzedipolizia hanno verificato: ? 83.364 persone, 1.054 sanzionate,… - 79_Alessio : RT @Viminale: Controlli del #9gennaio sulle misure anti-#COVID19. Le #Forzedipolizia hanno verificato: ? 83.364 persone, 1.054 sanzionate,… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli anti

Valsassinanews

NAPOLI – Continuano i controlli anti-contagio in città, nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli. Nei quartieri Chiaia e Centro sono complessivamente 17 le sanzioni elevate p ...Dervio (Lecco), 10 gennaio 2021 – Espresso al banco anche se non si può. Per questo i carabinieri hanno chiuso un bar di Dervio. Durante i controlli anti-Covid i carabinieri di Colico hanno trovato tr ...