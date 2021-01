"Conte è troppo tranquillo". Renzi va ko? Retroscena, panico nel cuore di Italia Viva: "Iil premier ha un accordo", nome pazzesco (Di domenica 10 gennaio 2021) Forse le cose non stanno andando come sperava Matteo Renzi. Il premier Giuseppe Conte, spiega un Retroscena di Tommaso Labate sul Corriere della Sera, sembra al leader di Italia Viva "troppo sereno. Dovrebbe essere preoccupato, invece mi pare che non lo sia affatto. Magari ha già un accordo con Berlusconi, magari c'è un pezzo di Forza Italia che gli ha già garantito i voti in Parlamento che verrebbero meno senza Italia Viva. Non riesco a spiegarmi altrimenti questa sua tranquillità". Il leader di IV ha orchestrato da tempo la crisi di governo, e il Recovery Plan sembra l'occasione perfetta. Ma il premier si sta attrezzando, c'è chi dice che non aspetti altro che il confronto in Senato, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Forse le cose non stanno andando come sperava Matteo. IlGiuseppe, spiega undi Tommaso Labate sul Corriere della Sera, sembra al leader disereno. Dovrebbe essere preoccupato, invece mi pare che non lo sia affatto. Magari ha già uncon Berlusconi, magari c'è un pezzo di Forzache gli ha già garantito i voti in Parlamento che verrebbero meno senza. Non riesco a spiegarmi altrimenti questa sua tranquillità". Il leader di IV ha orchestrato da tempo la crisi di governo, e il Recovery Plan sembra l'occasione perfetta. Ma ilsi sta attrezzando, c'è chi dice che non aspetti altro che il confronto in Senato, ...

