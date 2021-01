Concluso vertice di Governo | ci sono importanti novità | ecco cosa cambia

Leggi su howtodofor

(Di domenica 10 gennaio 2021) Rimarrà il coprifuoco alle 22, ma è prevista anche la zona bianca in cui l'unica restrizione consisterà nel portare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale ma sarà vietato l'asporto di cibi e bevande dai bar dopo le 18 per evitare che si possano creare assembramenti per gli aperitivi ‘improvvisati’. Queste le prime decisioni che potrebbero essere prese dopo ilda poco terminato tra ile i capidelegazione di maggioranza sul nuovo Dpcm, che entrerà in vigore il 16 gennaio. (Continua..) Previsto anche il ‘no’ agli spostamenti tra le regioni ‘gialle’ e, se si supereranno i 250 casi ogni 100mila abitanti, entrerà in vigore automaticamente la fascia rossa. C’è anche la possibilità che ilproroghi al 31 giugno lo stato di emergenza che, al momento, è previsto in scadenza a fine gennaio. Il nuovo ...