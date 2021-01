Con Treedom e University Network nascono foreste (Di domenica 10 gennaio 2021) Treedom e University Network fanno nascere la “Foresta Universitaria”: per tutto il 2021 si potrà piantare un albero virtualmente e realmente University Network, la più grande organizzazione universitaria in Italia fondata dal gruppo eHappen con oltre 1 milione di studenti, insieme a Treedom, il primo sito al mondo che permette a persone e aziende di piantare alberi con un… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 10 gennaio 2021)fanno nascere la “Foresta Universitaria”: per tutto il 2021 si potrà piantare un albero virtualmente e realmente, la più grande organizzazione universitaria in Italia fondata dal gruppo eHappen con oltre 1 milione di studenti, insieme a, il primo sito al mondo che permette a persone e aziende di piantare alberi con un… L'articolo Corriere Nazionale.

varesenews : Dagli alberi virtuali a quelli reali con Treedom - kubowebsocial : ??La ???????????? e l'???????????????? sono importanti per noi ed è per questo che in collaborazione con ?????????????? abbiamo già piant… - julne_ : RT @thebrightside0: Regalati e regala alberi veri con @Treedom anche con meno di 15€ usando questo link: - ActaNon44624101 : Alcuni giorni fa salutavamo il 2020 con un grande progetto: l’adozione di una foresta in Kenya, Nepal, Tanzania e C… - thebrightside0 : Regalati e regala alberi veri con @Treedom anche con meno di 15€ usando questo link: -