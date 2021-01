Con la crisi di governo possono sfumare 20 miliardi di ristori. A rischio partite Iva e impianti sciistici (Di domenica 10 gennaio 2021) Può un governo dimissionario approvare uno scostamento di bilancio da 20 miliardi, praticamente una Manovra finanziaria? L’esecutivo avrà i numeri in parlamento – e la legittimazione giuridica – per intervenire con forza sul debito pubblico e garantire gli indennizzi alle attività penalizzate dal Coronavirus? Sono domande che trovano risposte (anche) nella Carta Costituzionale e che non potranno essere escluse dalla trattativa tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi, ai ferri corti su una serie di dossier, dall’impiego delle risorse del Next Generation EU alla delega ai servizi segreti che il presidente del Consiglio si è attribuito. Mentre il leader di Italia viva si appella al Partito democratico affinché non «si suicidi in nome della difesa del premier, che ha firmato con Matteo Salvini i decreti sicurezza e che si è proclamato populista e sovranista», ... Leggi su open.online (Di domenica 10 gennaio 2021) Può undimissionario approvare uno scostamento di bilancio da 20, praticamente una Manovra finanziaria? L’esecutivo avrà i numeri in parlamento – e la legittimazione giuridica – per intervenire con forza sul debito pubblico e garantire gli indennizzi alle attività penalizzate dal Coronavirus? Sono domande che trovano risposte (anche) nella Carta Costituzionale e che non potranno essere escluse dalla trattativa tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi, ai ferri corti su una serie di dossier, dall’impiego delle risorse del Next Generation EU alla delega ai servizi segreti che il presidente del Consiglio si è attribuito. Mentre il leader di Italia viva si appella al Partito democratico affinché non «si suicidi in nome della difesa del premier, che ha firmato con Matteo Salvini i decreti sicurezza e che si è proclamato populista e sovranista», ...

