Con Ibrahimovic il Milan può vincere sempre? (Di domenica 10 gennaio 2021) I rossoneri riprendono a correre e blinda il primato in classifica con quattro punti di vantaggio, in attesa di Roma-Inter e Juventus-Sassuolo Leggi su lastampa (Di domenica 10 gennaio 2021) I rossoneri riprendono a correre e blinda il primato in classifica con quattro punti di vantaggio, in attesa di Roma-Inter e Juventus-Sassuolo

AntoVitiello : Risposta importante del #Milan che torna a vincere e si rialza subito dopo la #Juve. #Torino regolato già nel primo… - AntoVitiello : #Pioli 'Per #Saelemaekers e #Bennacer l'obiettivo potrebbe essere con il Cagliari, #Ibrahimovic sta seguendo il suo… - AntoVitiello : Allenamento parziale in gruppo per #Ibrahimovic A breve ne parleremo in conferenza con #Pioli - LuigiBevilacq17 : RT @capuanogio: Sostenendo che con #Ibrahimovic in campo avrebbe vinto un paio di partite di quelle pareggiate, in pratica #Pioli certifica… - SteelyClaudio : @p__antonio Veramente abbiamo pareggiato anche con Ibrahimovic... -