Compleanno di sconti per iPhone SE e iPhone 12 da Mediaworld | quanto si risparmia

Leggi su optimagazine

(Di domenica 10 gennaio 2021) Sono attive interessanti promozioni perSE e12 dain questo weekend. Ieri 9 gennaio ricorreva ildegli(il primo melafonino è stato difatti lanciato da Steve Jobs nel lontano 2007 in questa specifica data). L’occasione è dunque ghiotta per festeggiare con unastica appunto garantita ai fan del brand ma anche a chi, magari, vorrebbe comprare il suo primo dispositivo Apple. La catena di elettronica, in queste ore, propone offerte specifiche anche per gli ultimissimi12 e i pur recentiSE. Come non approfittarne dunque? Si parte dall’12 Mini in sconto da ...