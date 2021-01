Come sarà il futuro dell’energia? (Di domenica 10 gennaio 2021) L’obiettivo ormai lo conosciamo: limitare il riscaldamento terrestre a 1,5° centigradi rispetto all’epoca precedente alla Rivoluzione industriale e conquistare la carbon neutrality entro il 2050. Per arginare i danni del cambiamento climatico, insomma, dobbiamo riuscire nel giro di 30 anni a emettere non più anidride carbonica di quanta l’atmosfera sia in grado di assorbirne. La realizzazione di questo obiettivo passa soprattutto da una parola: rinnovabili. Energie rinnovabili. La strada da percorrere la conosciamo. Il problema semmai è che il cammino si presenta ancora molto lungo. Secondo il Center for Climate and Energy Solutions, oggi il 79,7% dell’energia consumata è ancora di origine fossile, ovvero quella estratta dalle profondità della Terra – sotto forma di carbone, gas e petrolio – che rilascia una quantità insostenibile di gas serra. Il restante 20,2% è ... Leggi su wired (Di domenica 10 gennaio 2021) L’obiettivo ormai lo conosciamo: limitare il riscaldamento terrestre a 1,5° centigradi rispetto all’epoca precedente alla Rivoluzione industriale e conquistare la carbon neutrality entro il 2050. Per arginare i danni del cambiamento climatico, insomma, dobbiamo riuscire nel giro di 30 anni a emettere non più anidride carbonica di quanta l’atmosfera sia in grado di assorbirne. La realizzazione di questo obiettivo passa soprattutto da una parola: rinnovabili. Energie rinnovabili. La strada da percorrere la conosciamo. Il problema semmai è che il cammino si presenta ancora molto lungo. Secondo il Center for Climate and Energy Solutions, oggi il 79,7%consumata è ancora di origine fossile, ovvero quella estratta dalle profondità della Terra – sotto forma di carbone, gas e petrolio – che rilascia una quantità insostenibile di gas serra. Il restante 20,2% è ...

you_trend : ???? Pochi minuti fa il #Congresso ha certificato l'elezione di Joe #Biden come presidente e di Kamala #Harris come v… - riotta : In frigo come champagne per una festa che non ci sarà 469.950 dosi di vaccino #COVID19 . Somministrate 154.007. Com… - NicolaPorro : Ma come va a finire il #Conte bis? Salta tutto o sarà la solita farsa? Si torna alle urne o arriva #Draghi? Ecco la… - micherutigliano : RT @Don_Lazzara: Mi hanno confidato, ma non se se crederci, che le piattaforme social #facebook, #twitter e altre, sono -udite, udite-, ges… - attelocins : E domani chiamerò la terza dermatologa in due mesi, chissà se questa sarà competente o se mi storpierà come fanno t… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sarà Meteo Natale 2020: sciabolata artica e neve a Milano. Previsioni dal 25 dicembre Corriere della Sera