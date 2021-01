Come gli esponenti di Lega e Fdi lanciano il sasso e nascondono la mano sui fatti di Capitol Hill (Di domenica 10 gennaio 2021) Lei è Clara Pastorelli, assessora a Sport e Commercio del Comune di Perugia in quota Fratelli d’Italia, che ha proposto prima in una story e poi su Facebook questa immagine. Nella foto l’assessora FdI Come Jake lo Sciamano, il “volto” di spicco della rivolta a Capitol Hill. E non è la sola a fornire appoggio social a quanto accaduto in Campidoglio Usa, considerato il post sul proprio profilo Facebook di Andrea Sacripanti, capogruppo della Lega al Comune di Orvieto, che propone la presa del ministero dell’Istruzione, peccato solo che «siamo in Italia». Dopo la pioggia di critiche a questi post, ovviamente, i due autori hanno cercato di giustificarsi ma – vista la presa di posizione iniziale – appare evidente l’inutilità di spiegazioni a posteriori. LEGGI ANCHE >>> Trump si sposta su Parler, il ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 10 gennaio 2021) Lei è Clara Pastorelli, assessora a Sport e Commercio del Comune di Perugia in quota Fratelli d’Italia, che ha proposto prima in una story e poi su Facebook questa immagine. Nella foto l’assessora FdIJake lo Scia, il “volto” di spicco della rivolta a. E non è la sola a fornire appoggio social a quanto accaduto in Campidoglio Usa, considerato il post sul proprio profilo Facebook di Andrea Sacripanti, capogruppo dellaal Comune di Orvieto, che propone la presa del ministero dell’Istruzione, peccato solo che «siamo in Italia». Dopo la pioggia di critiche a questi post, ovviamente, i due autori hanno cercato di giustificarsi ma – vista la presa di posizione iniziale – appare evidente l’inutilità di spiegazioni a posteriori. LEGGI ANCHE >>> Trump si sposta su Parler, il ...

