Cinema | è morto Steve Carver | regista di film d’azione

(Di domenica 10 gennaio 2021) Los Angeles, 10 gen. – (Adnkronos) – Ilstatunitense, noto per icome “Triade chiama canale 6” (1981) e “Una magnum per McQuade” (1983), entrambi con Chuck Norris, èvenerdì 8 gennaio per un attacco di cuore a Los Angeles, all’età di 75 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dallo sceneggiatore e produttore Rob Word a “The Hollywood Reporter”. Era nato a New York il 5 aprile 1945. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Los Angeles, 10 gen. – (Adnkronos) – Il regista statunitense Steve Carver, noto per i film d'azione come "Triade chiama canale 6" (1981) e "Una magnum per McQuade" (1983), entrambi con Chuck Norris, è