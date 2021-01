Ciclocross | Gioele Bertolini | “La maglia tricolore era l’obiettivo dell’anno Spero di tornare a livello internazionale”

Leggi su oasport

(Di domenica 10 gennaio 2021)ha vinto i Campionati Italiani die ha così conquistato latricolo per la quarta volta in carriera. Il valtellinese ha analizzato la sua prestazione in quel di Lecce ai microni di Rai Sport: “Sicuramente eraprincipale di tutta la stagione, crescevo corsa dopo corsa. Speravo di fare una grande gara, è stata durissima perché il percorso non era così selettivo e Dorigoni è rimasto lì a 5-10 secondi, bisognava guidare puliti e ho mantenuto la concentrazione fino alla fine“.ha poi proseguito: “I due cambi di bicicletta erano uguali, la differenza l’ha fatta la seconda parte di percorso e le sbavature. io sono stato abbastanza lucido e non sono mai andato al limite, era scivoloso ed era fondamentale non sbagliare. L’anno scorso ho ...