Ciclocross | Campionato Italiano juniores 2021 | Bryan Olivo conquista il tricolore davanti a Paletti e Fede

(Di domenica 10 gennaio 2021)è il nuovo campione d’Italia dicategoria. L’allievo di Daniele Pontoni si è imposto, al termine di una gara entusiasmante, sul tracciato di Lecceal primo anno Lucae a un Gabrielautore di una notevole prestazione in rimonta. L’abruzzese figlio e nipote d’arte Lorenzo Masciarelli, che milita nel vivaio della Pauwels Sauzen-Bingoal, è giunto quarto mentre chiude la top-5 Filippo Agostinacchio. La gara ha visto inizialmente portarsi in testa un terzetto composto da Masciarelli,e dal padrone di casa Ettore Loconsolo. In un secondo momento è rientrato, mentre Agostinacchio ha ripreso i primi solo durante il penultimo giro. Sul finire di questa ...

Tra i genitori che hanno trepidato per i proprio figli in gara ieri a Lecce, in occasione dei Campionati Italiani di ciclocross, c'era anche Franco Pellizzotti, ex prof e attualmente diesse al Team Ba ...Bryan Olivo è il nuovo campione d'Italia di ciclocross categoria juniores. L'allievo di Daniele Pontoni si è imposto, al termine di una gara entusiasmante, sul tracciato di Lecce davanti al primo anno ...