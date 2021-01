Ciampino | cagnolino aggredito e ferito gravemente da un AmStaff | ferito anche il proprietario

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 10 gennaio 2021) Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, 9 gennaio, a, nel Parco Martin Luther King di via Mura dei Francesi, dove un piccolometiccio è statoda un altro cane di razza American Staffordshire Terrier. Il fatto si è verificato alle 17:00 e la causa principale dell’aggressione è sicuramente da imputare ai rispettivi proprietari per il malgoverno degli animali. I fatti All’interno del parco, infatti, era già presente non al guinzaglio il caneche, con la sua personalità particolarmente combattiva tipica della razza, tracciava in lungo ed in largo l’intera area,grazie alla chiusura precedentemente effettuata e non certo autorizzata, del cancello principale. Da lì a poco, il piccolo meticcio veniva introdotto all’interno della stessa ...