Chiara Ferragni è caduta, ecografia d’urgenza: come sta la bimba (Di domenica 10 gennaio 2021) Grosso spavento per Chiara Ferragni. come raccontato dalla diretta interessata su Instagram, l’imprenditrice digitale è caduta durante una passeggiata in mezzo alla natura. Una caduta sul sedere, come raccontato dalla moglie di Fedez, che ha preoccupato subito i Ferragnez. The Blonde Salad è così corsa in ospedale per fare un’ecografia di controllo visto che è in attesa della sua secondogenita che nascerà a breve. Per fortuna solo tanta ansia e nulla più. L’ultimissima ecografia – che poi è stata pubblicata da Chiara sui social network e che potete ammirare più in basso – ha rassicurato la Ferragni. La lieve caduta non ha avuto alcun impatto sulla bambina, che sta crescendo sana e forte nel ... Leggi su howtodofor (Di domenica 10 gennaio 2021) Grosso spavento perraccontato dalla diretta interessata su Instagram, l’imprenditrice digitale èdurante una passeggiata in mezzo alla natura. Unasul sedere,raccontato dalla moglie di Fedez, che ha preoccupato subito i Ferragnez. The Blonde Salad è così corsa in ospedale per fare un’di controllo visto che è in attesa della sua secondogenita che nascerà a breve. Per fortuna solo tanta ansia e nulla più. L’ultimissima– che poi è stata pubblicata dasui social network e che potete ammirare più in basso – ha rassicurato la. La lievenon ha avuto alcun impatto sulla bambina, che sta crescendo sana e forte nel ...

