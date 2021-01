(Di domenica 10 gennaio 2021) Tomal Peter Parker diprimadi, e i fan noncano di farlo notare sui social. La primadi, il nuovodei Fratelli Russo, ha generato un vero e proprio chiacchiericcio sul web su come Tomsembri ancor più del solito Peter Parker, anzi, per la precisione il lodipellicola basata sull'omonimo rozo autobiografico di Nico Walker,interpreta un ex-medico dell'esercito assuefatto da oppiacei dopo un forte caso di PTSD, personaggio decisamente distante dal ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Cherry o Spider-Man? Per i fan Tom Holland somiglia a Tobey Maguire, nella clip del film… -

Ultime Notizie dalla rete : Cherry Spider

Movieplayer.it

Tom Holland somiglia al Peter Parker di Tobey Maguire nella prima clip di Cherry, e i fan non mancano di farlo notare sui social. La prima clip di Cherry, il nuovo film dei Fratelli Russo, ha generato ...La somiglianza ha lasciato basiti e sorpresi molti fan di Spider-Man! Ecco le foto e cosa si sta dicendo in rete in proposito ...