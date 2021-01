Che tempo che fa, il Ministro Speranza sul vaccino AstraZeneca: “Forse l’ok per fine gennaio” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto ai microfoni di Rai 3 durante Che tempo che fa: ecco le parole del Ministro della Salute nel Governo Conte. Questa sera in onda su Rai 3, Che tempo che fa, il programma d’intrattenimento condotto da Fabio Fazio. Accompagnato da Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback, il talk L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ildella Salute Robertoè intervenuto ai microfoni di Rai 3 durante Cheche fa: ecco le parole deldella Salute nel Governo Conte. Questa sera in onda su Rai 3, Cheche fa, il programma d’intrattenimento condotto da Fabio Fazio. Accompagnato da Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback, il talk L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

lucianonobili : “Vuoi qualche incarico?” Ecco perché il governo italiano è in ritardo su tutti i dossier, a partire dal… - fabioalisei : Credo sia tempo che dietro ogni profilo social ci sia un’identità verificata, che ogni utente abbia responsabilità… - ItaliaViva : 'Per noi il tempo è scaduto. Conte ha il dovere della mediazione politica e della sintesi. E deve dire che idea di… - Galantuomo76 : RT @lun81: Trovate una persona che vi dedichi il suo tempo, non le sue pause - delpierosheart : RT @dreaminhogvarts: Lo so che a Cristiano basta un nulla e BOOM però penso che a volte si debba avere il coraggio di sostituirlo perché a… -