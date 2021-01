Che Tempo che Fa domenica 10 gennaio 2021 ospiti Maria De Filippi e Letizia Moratti (Di domenica 10 gennaio 2021) Che Tempo che Fa domenica 10 gennaio ospiti: il ministro Speranza, Maria De Filippi, Letizia Moratti, Tullio Solenghi e Massimo Lopez domenica 10 gennaio su Rai 3 nuova serata all’insegna di Che Tempo Che Fa e dalla “gang” di Fabio Fazio, conduttore e traghettatore delle diverse anime del programma con l’Anteprima tra le 20 e le 20.30, il Che Tempo Che Fa vero e proprio al centro e il Tavolo dalle 23:00. Accanto a Fabio Fazio le presenze fisse del programma Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Tutta la trasmissione è anche in live streaming ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 10 gennaio 2021) Cheche Fa10: il ministro Speranza,De, Tullio Solenghi e Massimo Lopez10su Rai 3 nuova serata all’insegna di CheChe Fa e dalla “gang” di Fabio Fazio, conduttore e traghettatore delle diverse anime del programma con l’Anteprima tra le 20 e le 20.30, il CheChe Fa vero e proprio al centro e il Tavolo dalle 23:00. Accanto a Fabio Fazio le presenze fisse del programma Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Tutta la trasmissione è anche in live streaming ...

