Che Dio ci aiuti 6, stasera in tv: orario, cast, trama, anticipazioni episodi di domenica 10 gennaio (Di domenica 10 gennaio 2021) Tutto pronto per il secondo appuntamento con la sesta stagione di "Che Dio ci aiuti", la serie comedy ambientata nel convento più amato e stravagante della tv. Altri due episodi, dopo il successo della scorsa puntata, andranno in onda questa sera a partire dalle 21.25 su Rai 1. Nel cast, oltre ad Elena Sofia Ricci (nei panni di Suor Angela), ritroviamo Valeria Fabrizi (Suor Costanza), Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico). Che Dio ci aiuti 6: gli episodi in onda domenica 10 gennaio, le anticipazioni Nel primo episodio in onda questa sera, Suor Angela cerca di aiutare un uomo che, come lei, ha un vuoto di memoria. Intanto, Nico vorrebbe tornare con Ginevra e fa tutto per riconquistarla, mentre la ragazza, ...

