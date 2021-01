Che Dio Ci Aiuti 6 seconda puntata: trama e anticipazioni 10 gennaio 2021 (Di domenica 10 gennaio 2021) CHE DIO CI Aiuti 6 seconda puntata. Torna su Rai 1 da domenica 10 gennaio 2021 la fiction con Elena Sofia Ricci con la inedita sesta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA Che Dio Ci Aiuti 6 seconda puntata – episodio 3 Amore o dipendenza? Suor Angela cerca di aiutare un uomo che, come lei, ha un vuoto di memoria. Intanto Nico vorrebbe tornare con Ginevra e fa di tutto per riconquistarla, mentre la ragazza cerca di dimostrargli di essere una donna matura e indipendente. Monica le prova tutte per riprendersi dal crollo psicologico in cui è precipitata, ma i suoi tentativi non sembrano avere grande successo. Che Dio Ci ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 10 gennaio 2021) CHE DIO CI. Torna su Rai 1 da domenica 10la fiction con Elena Sofia Ricci con la inedita sesta stagione. Ecco di seguitodel primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA Che Dio Ci– episodio 3 Amore o dipendenza? Suor Angela cerca di aiutare un uomo che, come lei, ha un vuoto di memoria. Intanto Nico vorrebbe tornare con Ginevra e fa di tutto per riconquistarla, mentre la ragazza cerca di dimostrargli di essere una donna matura e indipendente. Monica le prova tutte per riprendersi dal crollo psicologico in cui è precipitata, ma i suoi tentativi non sembrano avere grande successo. Che Dio Ci ...

Pontifex_it : Il Natale passa. Ma dobbiamo tornare alla vita in famiglia, al lavoro, trasformati, dobbiamo tornare glorificando e… - Pontifex_it : Anche noi, come i Magi, siamo chiamati a lasciarci sempre attirare, illuminare e convertire da Cristo: è il cammino… - Pontifex_it : Come a Betlemme, così anche con noi Dio ama fare grandi cose attraverso le nostre povertà. Ha messo tutta la nostra… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 10.1.2021 (duemilaventuno)–POLITICAL ASYLUM TO R.PAU IN ALL OVER THE WORLD–WHITE HOUSE (PRESIDENT D.J.T… - tyyyblackthorn : Dio che cosa ho visto -