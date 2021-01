Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni sulla prossima puntata, la terza (Di domenica 10 gennaio 2021) Che Dio ci aiuti 6: anticipazioni prossima puntata, la terza Cosa succederà nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 (la terza) in onda giovedì 14 gennaio 2021 su Rai 1? Nella terza puntata della fiction con Elena Sofia Ricci vedremo suor Angela riuscire ad avere la certezza di essere legata al passato di Erasmo e, a questo punto, non saprà se dire la verità o meno al ragazzo. Come si comporterà la suora? Nel frattempo, la mente di Ginevra farà brutti scherzi e le ragazze del convento la aiuteranno a fare chiarezza su quelli che sono i suoi reali sentimenti. Monica invece si convincerà di essere malata ma Nico sottovaluterà i suoi sintomi e forse, alla fine, sarà costretto a ricredersi. Tuttavia, ... Leggi su tpi (Di domenica 10 gennaio 2021) Che Dio ci6:, laCosa succederà nelladi Che Dio ci6 (la) in onda giovedì 14 gennaio 2021 su Rai 1? Nelladella fiction con Elena Sofia Ricci vedremo suor Angela riuscire ad avere la certezza di essere legata al passato di Erasmo e, a questo punto, non saprà se dire la verità o meno al ragazzo. Come si comporterà la suora? Nel frattempo, la mente di Ginevra farà brutti scherzi e le ragazze del convento la aiuteranno a fare chiarezza su quelli che sono i suoi reali sentimenti. Monica invece si convincerà di essere malata ma Nico sottovaluterà i suoi sintomi e forse, alla fine, sarà costretto a ricredersi. Tuttavia, ...

