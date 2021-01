«Che Dio ci aiuti 6»: le anticipazioni della seconda puntata (Di domenica 10 gennaio 2021) Erasmo è appena arrivato ma rischia di sconvolgere l'esistenza di suor Angela e non solo la sua. Comincia così la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 6, la serie di Rai1 con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi, che torna dopo il successo dell'esordio seguito da oltre 6 milioni di spettatori, confermandosi una delle certezze granitiche delle Fiction Rai. Tra colpi di scena e svolte inaspettate, ccco cos'accadrà nei due nuovi episodi in onda domenica 10 gennaio. Che Dio ci aiuti 6, le anticipazioni della seconda puntata Suor Angela (Elena Sofia Ricci) cerca di aiutare un uomo che, proprio come lei, ha scoperto di soffrire di vuoti di memoria. Intanto Nico (Gianmarco Saurino) vorrebbe tornare con Ginevra (Simonetta Columbu) e fa di ... Leggi su panorama (Di domenica 10 gennaio 2021) Erasmo è appena arrivato ma rischia di sconvolgere l'esistenza di suor Angela e non solo la sua. Comincia così ladi Che Dio ci6, la serie di Rai1 con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi, che torna dopo il successo dell'esordio seguito da oltre 6 milioni di spettatori, confermandosi una delle certezze granitiche delle Fiction Rai. Tra colpi di scena e svolte inaspettate, ccco cos'accadrà nei due nuovi episodi in onda domenica 10 gennaio. Che Dio ci6, leSuor Angela (Elena Sofia Ricci) cerca di aiutare un uomo che, proprio come lei, ha scoperto di soffrire di vuoti di memoria. Intanto Nico (Gianmarco Saurino) vorrebbe tornare con Ginevra (Simonetta Columbu) e fa di ...

