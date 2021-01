Che Dio ci aiuti 6: cosa è successo nella prima puntata, riassunto (Di domenica 10 gennaio 2021) cosa è successo nella prima puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda lo scorso giovedì 7 gennaio 2021 su Rai 1? nella prima puntata della fiction Suor Angela (Elena Sofia Ricci) ha dovuto fare i conti con il suo passato. Intanto al Convento è tornata Monica, l’ex fidanzata di Nico. La ragazza è diventata apatica, Suor Costanza ha quindi provato a scuoterla. Nico e Ginevra intanto deciso di sposarsi ma l’arrivo di Monica ha turbato Ginevra. Azzurra si sta preparando al noviziato ma sarà davvero pronta a lasciare la sua vita di prima? Nel frattempo Ginevra ha mandato su tutte le furie Nico e Azzurra ha cercato di aiutare la piccola Penny che da quando ha perso entrambi i genitori in un incidente non parla più. Quante ... Leggi su tpi (Di domenica 10 gennaio 2021)di Che Dio ci6 in onda lo scorso giovedì 7 gennaio 2021 su Rai 1?della fiction Suor Angela (Elena Sofia Ricci) ha dovuto fare i conti con il suo passato. Intanto al Convento è tornata Monica, l’ex fidanzata di Nico. La ragazza è diventata apatica, Suor Costanza ha quindi provato a scuoterla. Nico e Ginevra intanto deciso di sposarsi ma l’arrivo di Monica ha turbato Ginevra. Azzurra si sta preparando al noviziato ma sarà davvero pronta a lasciare la sua vita di? Nel frattempo Ginevra ha mandato su tutte le furie Nico e Azzurra ha cercato di aiutare la piccola Penny che da quando ha perso entrambi i genitori in un incidente non parla più. Quante ...

Pontifex_it : Il Natale passa. Ma dobbiamo tornare alla vita in famiglia, al lavoro, trasformati, dobbiamo tornare glorificando e… - vaticannews_it : #10gennaio #PapaFrancesco all'#Angelus ricorda che il volto di Dio è la misericordia e che in ogni gesto di servizi… - Pontifex_it : Anche noi, come i Magi, siamo chiamati a lasciarci sempre attirare, illuminare e convertire da Cristo: è il cammino… - CarloBianconi7 : Che Dio li benedica ? noi, ci arriveremo (possibilmente in buona salute) ? - MaryandAnnaLAND : la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che lar… -