CHE DIO CI AIUTI 6, anticipazioni terza puntata di giovedì 14 gennaio 2021 (Di domenica 10 gennaio 2021) anticipazioni terza puntata della fiction Che Dio ci AIUTI 6, in onda in prime time su Rai 1 giovedì 14 gennaio 2021 (episodi intitolati Obbligo o verità? e Déjà vu). Suor Angela (Elena Sofia Ricci) è ormai certa di avere qualcosa a che fare con il passato di Erasmo, ma a questo punto non sa più cosa dire al giovane. La mente di Ginevra fa brutti scherzi… Monica pensa di essere malata e Nico pensa che lei possa avere ragione. Azzurra cerca mille distrazioni… Un bimbo viene abbandonato alla casa famiglia e il destino del bambino colpisce parecchio Erasmo, che inizia a collaborare con Suor Angela alla ricerca della mamma del piccolo. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la ... Leggi su tvsoap (Di domenica 10 gennaio 2021)della fiction Che Dio ci6, in onda in prime time su Rai 114(episodi intitolati Obbligo o verità? e Déjà vu). Suor Angela (Elena Sofia Ricci) è ormai certa di avere qualcosa a che fare con il passato di Erasmo, ma a questo punto non sa più cosa dire al giovane. La mente di Ginevra fa brutti scherzi… Monica pensa di essere malata e Nico pensa che lei possa avere ragione. Azzurra cerca mille distrazioni… Un bimbo viene abbandonato alla casa famiglia e il destino del bambino colpisce parecchio Erasmo, che inizia a collaborare con Suor Angela alla ricerca della mamma del piccolo. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la ...

Pontifex_it : Il Natale passa. Ma dobbiamo tornare alla vita in famiglia, al lavoro, trasformati, dobbiamo tornare glorificando e… - vaticannews_it : #10gennaio #PapaFrancesco all'#Angelus ricorda che il volto di Dio è la misericordia e che in ogni gesto di servizi… - Raiofficialnews : Suor Angela è una suora sui generis, mamma insostituibile per le ragazze del convento. Due nuovi episodi di… - heavll : Che schifo la domenica dio santissimo - orangeemilyy : Sono una persona matura: non ho concluso niente con lo studio ma sto chiudendo tutto per vedere Che Dio ci aiuti -