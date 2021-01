Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni terza puntata 14 gennaio: Monica malata (Di domenica 10 gennaio 2021) Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni terza puntata 14 gennaio: il segreto di Suor Angela ed Erasmo. Dolorosa ricorrenza per Azzurra. Che Dio ci aiuti 6 ha già conquistato il pubblico di Raiuno. Con la prima puntata, la fiction con Elena Sofia Ricci (Suor Angela), Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, poi Francesca Chillemi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 10 gennaio 2021) Che Dio ci6,14: il segreto di Suor Angela ed Erasmo. Dolorosa ricorrenza per Azzurra. Che Dio ci6 ha già conquistato il pubblico di Raiuno. Con la prima, la fiction con Elena Sofia Ricci (Suor Angela), Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, poi Francesca Chillemi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pontifex_it : Il Natale passa. Ma dobbiamo tornare alla vita in famiglia, al lavoro, trasformati, dobbiamo tornare glorificando e… - vaticannews_it : #10gennaio #PapaFrancesco all'#Angelus ricorda che il volto di Dio è la misericordia e che in ogni gesto di servizi… - Raiofficialnews : Suor Angela è una suora sui generis, mamma insostituibile per le ragazze del convento. Due nuovi episodi di… - monica603277441 : RT @ArturoP66023286: Boschi alla difesa ? che Dio fulmini Mattarella mentre firma. - amilano1986 : RT @ildelfinogiulio: Famo che questo mio tweet cerca di prendere più like e cuori di quello del mio omonimo Gallera? Il pensiero che espri… -