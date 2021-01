C’è Posta per te, Sabrina Ferilli si sente presa troppo in giro da Maria De Filippi e sbotta, Maria De Filippi le dice … (Di domenica 10 gennaio 2021) Sabrina Ferilli e Maria De Filippi sono molto amiche e questo non è più un mistero per nessuno perché le due donne non nascondono di volersi un gran bene. Maria De Filippi, poi la coinvolge in tante trasmissioni che conduce, infatti, ha voluto Sabrina Ferilli come presidente della giuria popolare a “Tu si que vales” e in ogni edizione di “C’è Posta per te”, la invita. E se Maria De Filippi con lei è più dolce anche se la pizzica sempre, Sabrina Ferilli le risponde sempre a tono, il tutto scherzando e prendendosi, amabilmente, in ... Leggi su baritalianews (Di domenica 10 gennaio 2021)Desono molto amiche e questo non è più un mistero per nessuno perché le due donne non nascondono di volersi un gran bene.De, poi la coinvolge in tante trasmissioni che conduce, infatti, ha volutocome presidente della giuria popolare a “Tu si que vales” e in ogni edizione di “C’èper te”, la invita. E seDecon lei è più dolce anche se la pizzica sempre,le risponde sempre a tono, il tutto scherzando e prendendosi, amabilmente, in ...

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - davidemaggio : Quest’anno c’è posta solo per chi ama la musica ?? #cepostaperte - CrescenzoFilo : RT @eliscrivecose: Devo iniziare a frequentare soltanto gente che mi possa assicurare che tra 57 anni mi cercherà a c’è posta per te basta… - RosiBentivegna : RT @eliscrivecose: Devo iniziare a frequentare soltanto gente che mi possa assicurare che tra 57 anni mi cercherà a c’è posta per te basta… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia