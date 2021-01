C’è posta per te, Maria Lamanna avrebbe mandato a quel paese il postino (Di domenica 10 gennaio 2021) Maria Lamanna, una delle signore chiamate da Maria De Filippi per la puntata di ieri sera di C’è posta per te, avrebbe mandato a quel paese il postino e la troupe I telespettatori che hanno seguito la puntata di ieri di C’è posta per te conoscono bene la vicenda del nome Maria Lamanna. La donna con questo nome ha avuto una relazione durata 4 anni con Luigi Pignataro nel 1964 in Puglia. La storia terminò a causa di un tradimento da parte di lei mentre Luigi prestava servizio militare. A distanza di 54 anni, Luigi ha contattato la trasmissione per incontrare nuovamente la sua vecchia fiamma. Il modus operandi del programma è sempre lo stesso: Maria De Filippi ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 10 gennaio 2021), una delle signore chiamate daDe Filippi per la puntata di ieri sera di C’èper te,ile la troupe I telespettatori che hanno seguito la puntata di ieri di C’èper te conoscono bene la vicenda del nome. La donna con questo nome ha avuto una relazione durata 4 anni con Luigi Pignataro nel 1964 in Puglia. La storia terminò a causa di un tradimento da parte di lei mentre Luigi prestava servizio militare. A distanza di 54 anni, Luigi ha contattato la trasmissione per incontrare nuovamente la sua vecchia fiamma. Il modus operandi del programma è sempre lo stesso:De Filippi ha ...

