C'è posta per te: Luigi dopo 50 anni rivede Maria, il loro incontro appassiona e mobilita gli utenti del web (Di domenica 10 gennaio 2021) È andata in onda la prima puntata dell'edizione del 2021 di "C'è posta per Te", sotto la magistrale conduzione di Maria De Filippi. Il famoso show di Canale 5 è tornato alla ribalta con la sua consueta sfilza di ascolti. Tra lacrime e risate sono tornate nelle nostre case le storie delle varie persone protagoniste. Tra queste storie, una in particolare ha letteralmente mandato in tilt Maria ed è quella di Luigi Pignataro. Foto: Screenshot via wittytv.it/c'è posta per te Quest'uomo si è presentato per provare a ritrovare la fidanzata di quando era un ragazzino, ovvero di cinquant'anni prima. Luigi è stato fidanzato per quattro anni con una ragazza, prima di partire per il militare ha interrotto il rapporto e oggi, dopo tanti ...

