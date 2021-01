C’è posta per te, la rete insorge: “Maria De Filippi è Covid free?” (Di domenica 10 gennaio 2021) Il ritorno di C’è posta per te in prima serata Mediaset di sabato sera si conferma un successo d’ascolti, il programma che tratta di sentimenti, di storie e di drammi famigliari batte nello share le reti concorrenti e anche Affari tuoi – Viva gli sposi, condotto da Carlo Conti che nelle scorse settimane ha avuto un successo inaspettato. Maria De Filippi purtroppo non si sta godendo la vittoria come avrebbe voluto. In seguito alla messa in onda della prima puntata, vista da tantissimi spettatori, è scoppiata in rete una polemica non indifferente legata al rispetto delle regole emanate dal governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Irritati, molti utenti hanno manifestato sui social l’indignazione nei confronti della presenza in studio di un pubblico numeroso che, seppur diviso dal plexiglass, era privo di ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 10 gennaio 2021) Il ritorno di C’èper te in prima serata Mediaset di sabato sera si conferma un successo d’ascolti, il programma che tratta di sentimenti, di storie e di drammi famigliari batte nello share le reti concorrenti e anche Affari tuoi – Viva gli sposi, condotto da Carlo Conti che nelle scorse settimane ha avuto un successo inaspettato.Depurtroppo non si sta godendo la vittoria come avrebbe voluto. In seguito alla messa in onda della prima puntata, vista da tantissimi spettatori, è scoppiata inuna polemica non indifferente legata al rispetto delle regole emanate dal governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Irritati, molti utenti hanno manifestato sui social l’indignazione nei confronti della presenza in studio di un pubblico numeroso che, seppur diviso dal plexiglass, era privo di ...

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - davidemaggio : Ascolti TV di ieri, sabato 9 gennaio 2021. In 6,2 mln per l'esordio di C'è Posta per Te (27.98%). Affari Tuoi cala… - GUCCIVHAR : RT @sunvflowhar: alla prossima puntata di c’è posta per te noi con harry dall’altra parte - QuotidianPost : C’è posta per te, la rete insorge: “Maria De Filippi è Covid free?” -

