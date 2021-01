C’è Posta Per Te, la rabbia dei social sul ritorno di Maria De Filippi: “Perché tutti senza mascherina?” (Di domenica 10 gennaio 2021) Il tempo di partire con la sua prima puntata della nuova stagione, e il C’è Posta Per Te di Maria De Filippi ha già dovuto affrontare la rabbia dei social media relativa alla insistente ossessione di questi mesi; quella per l’attenzione sanitaria in contesti televisivi, dove lo sguardo degli spettatori è ormai allenato a cogliere … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 10 gennaio 2021) Il tempo di partire con la sua prima puntata della nuova stagione, e il C’èPer Te diDeha già dovuto affrontare ladeimedia relativa alla insistente ossessione di questi mesi; quella per l’attenzione sanitaria in contesti televisivi, dove lo sguardo degli spettatori è ormai allenato a cogliere … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - davidemaggio : Quest’anno c’è posta solo per chi ama la musica ?? #cepostaperte - tuttopuntotv : C’è Posta per Te, web insorge: il pubblico non ha la mascherina e non c’è distanziamento. Ecco il motivo… - sognoscettico : Stamattina la mia tl offre le trashate di C'è posta per te, la festa brasiliana del gf con Tommaso e Dayane che fan… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia