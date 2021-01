C’è posta per te 2021, Sabrina Ferilli dà della «stron*a» a Maria De Filippi: ecco perché (Di domenica 10 gennaio 2021) Sabrina Ferilli è stata tra gli ospiti della prima puntata di C’è posta per te 2021 e, alla fine della nuova ospitata tv, ha rivolto parole decisamente inaspettate a Maria De Filippi. L’attrice Premio Oscar, infatti, ha dato della «stron*a» alla conduttrice, mentre la diretta interessata ha riso di gusto insieme al pubblico. È quanto successo a C’è posta per te ieri sera, sabato 9 gennaio 2021, con Sabrina Ferilli e la madre Ida chiamate come ospiti in studio in qualità di regalo a sorpresa per i protagonisti della prima storia. Terminati il racconto e la lettera, infatti, Maria De Filippi, ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 10 gennaio 2021)è stata tra gli ospitiprima puntata di C’èper tee, alla finenuova ospitata tv, ha rivolto parole decisamente inaspettate aDe. L’attrice Premio Oscar, infatti, ha dato» alla conduttrice, mentre la diretta interessata ha riso di gusto insieme al pubblico. È quanto successo a C’èper te ieri sera, sabato 9 gennaio, cone la madre Ida chiamate come ospiti in studio in qualità di regalo a sorpresa per i protagonistiprima storia. Terminati il racconto e la lettera, infatti,De, ...

