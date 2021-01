C'È POSTA PER TE 2021/ Diretta e storie 9 gennaio: da Luigi e Anna a Valentina che... (Di domenica 10 gennaio 2021) C'è POSTA per te: anticipazioni storie, Diretta e ospiti prima puntata 9 gennaio. Ospite speciale di Maria De Filippi è Luca Argentero. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 10 gennaio 2021) C'èper te: anticipazionie ospiti prima puntata 9. Ospite speciale di Maria De Filippi è Luca Argentero.

trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - juventusfc : La posta in gioco è alta per le semifinali di #???????????????????????????? di oggi! ???? Manca sempre meno alla scelta del nuovo… - fanpage : #CePostaPerTe, Sabrina Ferilli parla di pandemia, ma in studio nessuno indossa la mascherina - WittyTV : “Caro Luca non sai quante cose succederanno nei prossimi 20 anni…” Abbiamo incontrato nel backstage di… - xrenaissance : RT @eliscrivecose: Devo iniziare a frequentare soltanto gente che mi possa assicurare che tra 57 anni mi cercherà a c’è posta per te basta… -