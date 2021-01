C’è Posta pe Te, Sabrina Ferilli rimprovera la De Filippi: «Maria sei una st***». La frase gela lo studio (Di domenica 10 gennaio 2021) Sabrina Ferilli ospite a C’è Posta per te insieme alla mamma. L’attrice, che ha partecipato con la mamma al programma di Canale 5, ha subito gelato il pubblico con la sua entrata attaccando la conduttrice Maria De Filippi. «Maria sei una str**za», ha sbottato spiegando poi cosa era successo. Sabrina è intervenuta per regalare un sorriso a Mario e Simona di Ostia, per incoraggiarli in un momento difficile: lui 54enne ha perso il lavoro ai Mercati generali e non riesce a trovare un’altra occupazione, mentre lei non può più fare la collaboratrice domestica a causa del mal di schiena. A chiamare la coppia in studio è la figlia, Claudia: «Siete i miei due eroi e siete un esempio. La vita è sempre stata dura, ma finché vi ha lasciato il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 10 gennaio 2021)ospite a C’èper te insieme alla mamma. L’attrice, che ha partecipato con la mamma al programma di Canale 5, ha subitoto il pubblico con la sua entrata attaccando la conduttriceDe. «sei una str**za», ha sbottato spiegando poi cosa era successo.è intervenuta per regalare un sorriso a Mario e Simona di Ostia, per incoraggiarli in un momento difficile: lui 54enne ha perso il lavoro ai Mercati generali e non riesce a trovare un’altra occupazione, mentre lei non può più fare la collaboratrice domestica a causa del mal di schiena. A chiamare la coppia inè la figlia, Claudia: «Siete i miei due eroi e siete un esempio. La vita è sempre stata dura, ma finché vi ha lasciato il ...

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - davidemaggio : Ascolti TV di ieri, sabato 9 gennaio 2021. In 6,2 mln per l'esordio di C'è Posta per Te (27.98%). Affari Tuoi cala… - Michele27270153 : RT @chetempochefa: ''C'è posta' ha avuto la fortuna di avere sempre ospiti come lui... e io mi ritengo onorata per aver potuto conoscere gr… - Michele27270153 : RT @chetempochefa: Celebriamo i tanti anni di C'è Posta per te con Maria De Filippi, ospite a #CTCF -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia